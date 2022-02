Allegri: "A 85 punti si vince lo scudetto quest'anno. La Juventus non ci può arrivare"

MilanNews.it

Massimiliano Allegri, attuale tecnico della Juventus, ha fissato la quota scudetto per questo campionato. Allegri, nel corso della conferenza stampa pre match contro l’Empoli, ha detto: “Se volete, vi dico solo la quota scudetto, tanto noi siamo fuori. A 85 vinci lo scudetto, secondo me basta: quindi lo dico ai tre dell’Ave Maria che sono davanti. Noi non ci possiamo arrivare, è aritmetica. È una mia previsione, poi magari sbaglio eh”.