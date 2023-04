Allegri a Marotta e Baccin: “Siete delle merde. Tanto arrivate sesti”

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Duro sfogo di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, negli spogliatoi di San Siro dopo che i bianconeri sono stati eliminati dall'Inter in semifinale di Coppa Italia ieri sera. L'allenatore toscano, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si sarebbe rivolto così a Beppe Marotta e Dario Baccin, dirigenti nerazzurri: "Siete delle merde. Tanto arrivate sesti". Poi lo sfogo con i suoi giocatori, dopo il rimprovero per la brutta prestazione: "“Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”