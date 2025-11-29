Allegri a Milan TV: "Vittoria che ci fa crescere, ma siamo solo all'inizio. Dovremo continuare a migliorare, altrimenti si torna sulle montagne russe"

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero è intervenuto così al termine di Milan-Lazio. Ecco le sue parole ai microfoni di Milan TV:

Sulla partita

"Primo tempo è stato complicato, la Lazio ha chiuso bene tutte le nostre linee di passaggio. Dobbiamo dire che Mike (Maignan) ha fatto subito una grande parata all'inizio. Poi ci siamo tirati su, e creato diverse occasioni da rete, una vittoria da gruppo"

Un gruppo che deve ancora costruirsi

"Siamo quasi una squadra, siamo solo all'inizio e questo non deve essere un punto di arrivo, ci sono tante altre partite. Stasera è stata un'altra bella vittoria, ora dobbiamo recuperare le energie per la Coppa Italia. Per vincere le partite bisogna far fatica"

Su Leao

"Rafa deve imparare a fare il centravanti, lo era già al Lille poi ha un po' perso questa cosa. Ha grandi qualità che madre natura gli ha dato, deve essere lui poi bravo a crescere e diventare ancora più forte. Siamo un gruppo che sta crescendo, senza gruppo non ho mai visto grandi squadre vincere, quindi la strada per ora è quella giusta"