Allegri a MTV: "All'intervallo ho detto che peggio di così non potevevamo fare. Dobbiamo migliorare le scelte negli ultimi 20 metri"

vedi letture

Dopo l'1-1 in casa dell'Atalanta, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Non è semplice giocare qui. Dopo il gol del vantaggio abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Nella ripresa siamo cresciuti, dobbiamo certamente migliorare le scelte negli ultimi 20 metri" .

Sulla crescita della squadra: "Dobbiamo continuare a dare continuità ai risultati. Gli imprevisti nel calcio ci sono, ma non dobbiamo mai deprimerci".

Sul secondo tempo: "All'intervallo ho detto che peggio di così non potevevamo fare, abbiamo sbagliato troppo nel primo tempo. Dovevamo semplicemente sbagliare di meno e lo abbiamo fatto".

Sulla fase offensiva: "Dobbiamo migliorare nelle scelte. Saelemaekers poteva tirare o passarla a Bartesaghi e invece ha provato un passaggio difficile. Abbiamo avuto della occasioni favorevoli, ma non le abbiamo sfruttate. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo continuare a lavorare con serenità. Gli imprevisti capitano, non dobbiamo affrontarli con paura. Dobbiamo recuperare energie, abbiamo ancora due partite, poi recupereremo qualche giocatore".

