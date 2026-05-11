Allegri a TL: "Prendiamo gol troppo facilmente. Se la contestazione ha influito? Non cerchiamo alibi"

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Dopo il ko casalingo contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri ha parlato così nel post-partita ai microfoni di Telelombardia: "Come fa questa squadra a fare sei punti? Dobbiamo preparare bene la gara di Genova come abbiamo fatto per questa, ma putroppo oggi abbiamo preso gol dall'Atalanta alla prima occasione. E su questo dobbiamo migliorare perchè ultimamente stiamo prendendo troppi gol: tre dal'Udinese, due dal Sassuolo, altri tre stasera. Prendiamo gol troppo facilmente. Guardiamo anche le cose positive, cioè che siamo tornati a fare gol, ma allo stesso tempo dobbiamo tornare non prendere gol".

Sul suo lavoro: "Bisogna essere tutti compatti e uniti e mettere i ragazzi in condizioni ottimali per fare una grande partita a Genova. Se la contestazione ha influito? Ma no, non cerchiamo alibi. Alibi e vittimismo non mi piacciono. Abbiamo fatto un brutto girone di ritorno, ma abbiamo ancora la possibilità di raggiungere il nostro obiettivo".

Sulla possibilità di andare in ritiro: "Fino a quando non ci dicono quando giochiamo contro il Genoa non possiamo programmare la settimana. Poi vediamo..."

Sul giocare alle 12.30 a Genova: "Se mi piace giocare alle 12.30? L'importante è vincere, poi possiamo giocare anche alle 10 del mattino, va bene lo stesso...".