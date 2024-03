Allegri col Milan alle spalle: "Momentaneamente gli obiettivi sono stati raggiunti"

"Come stanno gli infortunati? McKennie è recuperato e ha lavorato col gruppo. Gli altri sono a disposizione tranne Alcaraz che ha avuto questo problema recente e Rabiot che tornerà settimana prossima. Siamo comunque pronti per fare una bella partita contro l'Atalanta che non battiamo in casa da tanto". Parla così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa facendo il punto - tra le altre cose - sulle condizioni della squadra ed in particolar modo del centrocampo: "McKennie titolare? Se starà bene, sarà titolare".

È preoccupato dal recente crollo?

"Non sono preoccupato, ma siamo dispiaciuti per aver perso dei punti per strada. Siamo a marzo, siamo nella parte finale della stagione, il primo obiettivo era arrivare a marzo nelle migliori condizioni possibili. Siamo secondi, lottiamo per i primi 4 posti. E siamo in semifinale di Coppa Italia. Momentaneamente gli obiettivi sono stati raggiunti. Bisogna essere bravi ad arrivare in fondo. Mancano 11 partite più due di Coppa per fare il meglio"

Cosa è andato storto per non essere in lotta per lo scudetto?

"C'è stato un cambiamento generazionale dopo nove anni straordinari. Siamo in un periodo di rinnovamento ormai iniziato, ma l'importante è entrare in Champions ogni anno perché per tante squadre a livello economico è decisivo. Non è facile perché ci sono sempre 6-7 squadre in lotta, come quest'anno. Abbiamo cercato di lottare per lo scudetto, poi nell'ultimo mese abbiamo lasciato questa ambizione. La squadra è in crescita ma ha giocatori che hanno bisogno di giocare partite importante: tra 3-4 anni avremo tanti giocatori cresciuti e rodati a grande livello. Il nostro è un futuro importante".