Allegri: "Contro il Milan sarà più difficile del solito"

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - "Giochiamo contro i campioni d'Italia, sarà più difficile del solito: vengono da una brutta sconfitta a Londra, vorranno rifarsi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del big-match contro il Milan. "Hanno tecnica e velocità, Leao può spostare gli equilibri - aggiunge l'allenatore bianconero - e sarà un buon test per noi: non abbiamo ancora vinto in trasferta, ci auguriamo possa accadere domani. Ci mancano cinque punti lasciati tra Salernitana e Monza, dobbiamo dare continuità". (ANSA).