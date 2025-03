Allegri e Paratici il binomio perfetto per il nuovo Milan? Da Torino arriva un indizio

vedi letture

L'ultima volta che i due hanno lavorato insieme è stato alla Juventus, con Fabio Paratici che nell'estate del 2019 fu però uno dei grandi promotori del licenziamento di Massimiliano Allegri a favore di Maurizio Sarri. Eppure, nonostante un inevitabile periodo di gelo, i rapporti tra i due sono tornati ad essere quelli di una volta, come confermano anche le diverse visite del tecnico livornese all'ex ds della Juventus ai tempi del Tottenham.

Chissà che questo binomio non possa tornare a funzionare al Milan, dato che Paratici è il candidato numero uno al ruolo di direttore sportivo, mentre Massimiliano Allegri per la panchina. Forse le prime prove di una nuova collaborazione sono state fatte negli scorsi giorni a Torino dove, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, i due si sono incontrati in certo per un aperitivo tra vecchi amici,

I due, precisa la rosea, non avrebbero parlato direttamente della possibilità di ritrovarsi a Milano, ma chissà che non lo possano fare direttamente in piazza Duomo.