Allegri: “Fisicamente stiamo bene. Ultima mezz’ora inizia altra partita”

vedi letture

Durante la conferenza stampa della vigilia di Milan-Pisa è emersa una statistica interessante che rivela come i rossoneri abbiano la tendenza a segnare di più nel secondo tempo, sinonimo di una squadra che rimane sempre attenta e soprattutto non cala fisicamente nella ripresa. In merito a questo si è espresso Massimiliano Allegri che ha spiegato così questo dato curioso:

La tua squadra segna soprattutto nei secondi tempi, 7 reti su 11. Come mai questa statistica, cosa significa? "Che stiamo bene fisicamente e che chi entra dalla panchina dà il suo contributo, è importante perché le stagioni si giocano in 22, non in 11. Inoltre statisticamente è dimostrato che nell'ultima mezz'ora si gioca una partita completamente diversa"

Sono ben 10 i gol segnati nel secondo tempo tra campionato e Coppa Italia contro i 6 segati nella prima frazione di gara. Se come dice sempre il mister, le partite e i campionati spesso si decidono con le sostituzioni negli ultimi 20 minuti, questo è un dato che fa ben sperare anche se sono ancora da migliorare i numeri effettivi dei subentrati.