Bianchi: "Affrontare un impegno ogni tre giorni sotto un filo emotivo e caratteriale lascia il segno"

Ottavio Bianchi, nell'edizione odierna di Tuttosport, ha parlato così del Milan e della lotta scudetto in questo campionato. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Si è affacciato anche il Milan. E i rossoneri hanno il vantaggio di non avere coppe, coppette e coppine.

Affrontare un impegno ogni tre giorni sotto un filo emotivo e caratteriale lascia il segno, al di là dei microtraumi che sono determinanti per i giocatori: se giochi sempre non hai infatti il tempo per poter recuperare".