Calabria e l'esperienza in Grecia: "A volte sono molto positivo, altre volte faccio un po’ più di fatica però me lo aspettavo"

Davide Calabria, ex capitano rossonero, è stato intervistato da Rivista Undici. Il terzino, che ora gioca al Panathinaikos di Rafa Benítez dopo una parentesi al Bologna, si apre come mai prima d’ora.

Come vanno i primi mesi in Grecia? In Europa League è arrivato un gol alla Calabria.

"Anche per me è stato un gol alla Calabria! Lo aspettavo, ero appena rientrato da un infortunio arrivato in un momento in cui mi sentivo molto bene. Mi ha dato spensieratezza, stare fermo non mi piace. Non è neanche facile quando sei lontano da casa. Ma sto bene, è un’esperienza nuova, molto diversa. Sinceramente è un po’ tutto diverso rispetto a quello a cui ero abituato. Parliamo di un campionato differente, di una squadra organizzata in maniera differente. Ma dipende da come la prendi: a volte sono molto positivo, altre volte faccio un po’ più di fatica però me lo aspettavo. È un’esperienza che ho scelto di fare e tutto sommato sono soddisfatto. Comunque andrà mi lascerà sicuramente qualcosa a livello personale. E poi mi auguro anche di portare a casa dei trofei".