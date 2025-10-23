Adani: "Il Milan ha trovato il nuovo Gattuso, Luka Modric"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con 'Viva el Futbol', l'ex giocatore Daniele Adani ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Luka Modric, definendolo il "nuovo Gattuso" della formazione di Max Allegri:

"In questo calcio dal calcio elevato dal ritmo elevato, Modric a 40 anni riesce a riscoprirsi Gattuso. Quindi un giocatore che va a recuperare i palloni da Fazzini, che ha 20 anni in meno. Va a sporcare i passaggi di Fagioli. Va a marcare da davanti Kean. Modric è veramente di un'altra categoria. Direte, "Eh ma sei ripetitivo", no. Purtroppo, ce ogni volta per me c'è qualcosa di nuovo. Modric ha fatto più l'incontrista.

Poi nella distribuzione non ne parliamo. Tieni presente che noi giochiamo in un campionato dove è sconosciuta la parola pressing. Ma Modric se lo metti con il bastone in campo non sbaglia un passaggio. La cosa da sottolineare sono i recuperi, i constrati. Sempre lucido, anche le corse giuste, le traiettore sporcate giuste, proprio come Rino. Ha trovato il nuovo Gattuso, Modric".