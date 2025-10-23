Menez su Ancelotti: "Riesce a darti una fiducia incredibile"

vedi letture

Jeremy Menez, intervistato da Ultimo Uomo, ha parlato così di Carlo Ancelotti: "Ancelotti è una persona come noi ma contemporaneamente riesce a farsi rispettare. Lui ha un grande lato umano però quando si incazza si incazza davvero.

Io non ci ho mai litigato, ma quando deve dirti qualcosa lo fa: è sempre molto chiaro quando c'è da ridere e quando invece si incazza e deve dirti qualcosa. Riesce a darti una fiducia incredibile in campo e per questo non lo vuoi tradire. Ti fa sentire che con lui è tutto semplice, tutto fluido. È bellissimo lavorare con lui.