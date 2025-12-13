Cuomo: "Pulisic non ti dà ancora la continuità di McTominay dello scorso anno"

vedi letture

A margine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Sassuolo, il collega di TeleLombardia Michael Cuomo è intervenuto ai microfoni del canale YouTube di MilanNews (CLICCA QUI per vedere il video completo):

"Il Milan ha un problema in attacco. Non puoi sempre essere legato all'episodio, perché anche la doppietta che Pulisic fa col Torino è un po' episodica. Parliamo di un giocatore che veramente è stato salvato dal paracetamolo (ride, ndr). Il Milan non può sempre vivere di: "Come si è svegliato Leao? Come sta Pulisic?". Pulisic ha giocato complessivamente meno della metà dei minuti che il Milan ha giocato, cioè un giocatore che ti fa il 65% massimo di presenze, comunque non puoi essere legato a lui, un calciatore che non ti dà ancora la continuità di McTominay dello scorso anno".