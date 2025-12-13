Serafini ironizza: "lI primato del Milan è frutto del caso, degli arbitri, della buona sorte, di un'incomprensibile miscela di fattori minori condensata da Allegri"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul Milan e sul suo rendimento da Scudetto: "Delle 3 che provano l'allungo sul resto del gruppo, il Milan è quella imperfetta eppure la più regolare, specie se in mezzo ci mettiamo le prestazioni di Inter e Napoli in Europa. Non basta per giustificare il primato dei rossoneri, frutto del caso, degli arbitri, della buona sorte, di un'incomprensibile miscela di fattori minori condensata da Allegri. Il quale fa catenaccio, non gioca a calcio, annoia in maniera mortale.

Visto da fuori (in qualche caso purtroppo anche da dentro), il Milan in testa al campionato è quasi un insulto alla logica, al pensiero degli scienziati che si occupano di calcio. Sono il primo, siamo i primi anche ad ammettere che è dura tirare la carretta senza centravanti, con qualche equivoco di ruolo e alcuni momentanei flop di mercato in attesa di verifica. Sono il primo, siamo i primi ad accorgerci che servirà l'integrità fisica dei top players e magari un aiutino dal mercato di gennaio (da cui, francamente, non credo ci sarà molto da attingere) per restare lassù. Non riduciamo però tutto quanto al caso, al fato, al culo. Per favore".