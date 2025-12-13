F. Galli consiglia: "Se ci fossero necessità in difesa, una soluzione potrebbe essere l’arretramento nel ruolo di braccetto di sinistra di Bartesaghi"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso sulla rosa del Milan: "Restando nell’ambito tecnico, se consideriamo l’affidabilità dei portieri e l’eccelsa qualità del centrocampo, che finalmente può annoverare anche Jashari, completamente recuperato, il reparto che andrebbe completato è quello difensivo. A oggi, chi ha sostituito i tre titolari - Gabbia, Pavlovic e Tomori - ha destato qualche perplessità o almeno non ha convinto pienamente. In caso di emergenza, una soluzione potrebbe essere l’arretramento nel ruolo di braccetto di sinistra del giovane Bartesaghi, considerando il suo continuo trend di crescita e il suo fisico imponente.

Un’altra area di miglioramento è quella psicologica. Max Allegri ha dato solidità difensiva alla squadra senza privarla delle necessarie opportunità offensive. Occorre ancora qualcosina dal punto di vista mentale, dell’approccio alle partite, per non lasciare punti per strada o dover compiere imprese come quella contro il Torino, ma sono certo che si stia lavorando in questa direzione.

Insomma, se si vorrà intervenire sul mercato lo si dovrà fare per un’attaccante che non lasci spazio a dubbi riguardo le sue doti realizzative e al suo inserimento: non faccio nomi, ma ripeto che deve essere un top; altrimenti non avrebbe senso “incasinare” (passatemi il termine) l’ottimo lavoro di Mister Allegri, che si manifesta sul campo, ma che prende forma e forza in ogni istante vissuto dalla squadra a Milanello".