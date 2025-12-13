La Lazio imita il Milan a Bologna: vince 0-1 in 9 contro 11!

di Antonello Gioia

Ha del clamoroso quanto successo a Parma! La Lazio, in inferiorità numerica per le espulsioni di Zaccagni a fine primo tempo e di Basic a metà ripresa, batte 0-1 il Parma grazie al gol di Noslin.