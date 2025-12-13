La Lazio imita il Milan a Bologna: vince 0-1 in 9 contro 11!
MilanNews.it
Ha del clamoroso quanto successo a Parma! La Lazio, in inferiorità numerica per le espulsioni di Zaccagni a fine primo tempo e di Basic a metà ripresa, batte 0-1 il Parma grazie al gol di Noslin.
Pubblicità
News
De Paola sta col Milan: "Il tifoso delle big spende molto per una trasferta. Non si deve lucrare su questo"
Le più lette
2 Ramazzotti rivela: "Al Milan nessuno vuole che la prossima stagione la porta rossonera sia difesa da un altro numero uno"
3 Milan a caccia del nove: Zirkzee sogno costoso, Füllkrug alternativa concreta, spunta l’occasione Gabriel Jesus
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
News
Luca SerafiniIl primato rossonero è un insulto alla logica. Balle di mercato in grande anticipo. Fossi Scaroni, non parlerei di calcio... Simulatori a gettone, a seconda della parrocchia
Franco OrdineTutte le trame segrete dietro Perth. Scaroni pensa al bilancio, Allegri no. Senza un bel mercato il Milan rischia
Carlo PellegattiLa vittoria di Allegri, la vittoria dei tifosi. Ah, Pulisic come mi ha ricordato Marco van Basten
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
ESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com