Bianchin: "La caviglia di Gimenez mi risulta che vada meglio: può cominciare a pensare a ripensarsi come calciatore"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso a MilanVibes su Santiago Gimenez: “Il Milan può prendere un attaccante tendenzialmente in prestito se uscirà un attaccante con una formula simile o comunque se uscirà. Gimenez ovviamente è il primo candidato anche se il suo agente continua a dire che resterà, secondo me se ne riparlerà, secondo me ci sono delle possibilità che vada via, anche per me avrebbe senso pure per lui, non soltanto per il Milan, quindi di questa storia ne sentiremo parlare ancora. La caviglia mi risulta che vada meglio e che di conseguenza non abbia più dolore e per questo motivo può cominciare a pensare a ripensarsi come calciatore per le prossime settimane; non è facile perché onestamente psicologicamente è stato difficile fronteggiare per lui la delusione, alcune partite in cui giocava dall’inizio e non segnava, quindi periodo sicuramente molto complesso”.

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul Milan alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Ieri Leao, Fofana e Gimenez si sono allenati in modalità personalizzata, l’unico rientro tra i calciatori disponibili è stato quello di Athekame

La difesa sarà composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic, a centrocampo ci sarà – con ogni probabilità – Ricci alla destra di Modric mentre a sinistra Rabiot. Saelemaekers e Bartesaghi saranno al loro posto sulle fasce, Pulisic e Nkunku formeranno il tandem d’attacco. Loftus-Cheek potrebbe andare in panchina come unico cambio offensivo