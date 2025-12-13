Sereni sul recupero di Gimenez: "Non torna per la Supercoppa. Allegri spera di averlo per gennaio"

A margine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Sassuolo, il collega de La Repubblica Adnrea Sereni è intervenuto ai microfoni del canale YouTube di MilanNews (CLICCA QUI per vedere il video completo):

"Gimenez quando torna? L'anno nuovo, gennaio. Sicuramente non torna per la Supercoppa. È fuori da un mese e mezzo. Si allena a parte. Non è che puoi in un attimo rientrare in campo. Lui lo ha anche detto (riferendosi ad Allegri, ndr), in un passaggio della conferenza, che per gennaio, che sarà un periodo dove ci saranno tante partite delicate, più partite, tra recuperi, lui lì spera di avere 4 attaccanti e spera di recuperare Gimenez per quella fase lì di stagione. Mi auguro rientri prima ma mi sembra difficile a questo punto".