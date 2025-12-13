Milan Femminile, Bakker dopo la disfatta nel derby: "Partita a due facce, ma non posso accettare questo"

Nel post partita del derby Milan-Inter, sfida vinta dalle nerazzurre 1 a 5, l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker è intervenuta ai microfoni di Milan TV per commentare la brutta prestazione delle sue ragazze: "È stata una partita a due facce. Nel primo tempo siamo state dominanti, stavamo giocando una buona partita, avevamo fatto un buon gol. Potevamo creare più occasioni secondo me, ma nel secondo te non ho riconosciuto il Milan, e non posso accettare questo. Il modo in cui abbiamo difeso e preso i gol, perché per loro è stato troppo semplice segnarci".

Oggi non si è visto il solito Milan

"Si. È difficile dire cosa è successo. Non ho riconosciuto la mia squadra nel secondo tempo, è mancato il fuoco, la passione che hanno di solito. E contro l'Inter devi dare tutto. Se non lo fai finisce come oggi".