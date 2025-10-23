Menez: "Dopo il Milan ho perso un po' la voglia di lavorare"

Jeremy Menez, intervistato da Ultimo Uomo, ha parlato così degli infortuni che lo hanno fermato nel corso della sua carriera: "Secondo me gli infortuni mi hanno fermato un pochettino e, ti dico la verità, dopo il Milan - dove mi ero fatto l'ernia e sono rimasto quasi 10-11 mesi senza allenarmi, perché non potevo neanche camminare.

Ho perso un po’ la voglia di lavorare. E a questo si sono aggiunti anche dei problemi nella vita privata. Direi dal Milan in poi, quindi. L'ultimo anno di prestito al Bordeaux già cominciavo a sentirmi fuori dal calcio. Ed ero giovane ancora, no?"