Menez: "Dopo il Milan ho perso un po' la voglia di lavorare"MilanNews.it
Oggi alle 16:20
di Federico Calabrese

Jeremy Menez, intervistato da Ultimo Uomo, ha parlato così degli infortuni che lo hanno fermato nel corso della sua carriera: "Secondo me gli infortuni mi hanno fermato un pochettino e, ti dico la verità, dopo il Milan - dove mi ero fatto l'ernia e sono rimasto quasi 10-11 mesi senza allenarmi, perché non potevo neanche camminare.

Ho perso un po’ la voglia di lavorare. E a questo si sono aggiunti anche dei problemi nella vita privata. Direi dal Milan in poi, quindi. L'ultimo anno di prestito al Bordeaux già cominciavo a sentirmi fuori dal calcio. Ed ero giovane ancora, no?"