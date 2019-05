I nomi circolati per il post-Allegri hanno dato fastidio al diretto interessato? No, assicura il tecnico della Juventus in conferenza stampa: "Fa parte del gioco, quando ero al Milan mi volevano mandare via e scrivevano che al posto mio doveva arrivare Guardiola. Già il fatto che c'è solo un nome vuol dire che sono abbastanza quotato".