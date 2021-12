Allegri: "Lontani dalla vetta della classifica? Abbiamo ancora 21 partite per sistemarla"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, durante la conferenza stampa del match contro il Bologna, ha parlato della classifica della sua squadra, dicendo: “Non ci sono ultimatum domani contro il Bologna. C'è un percorso di crescita e stiamo lavorando affinché certe cose possano essere fatte meglio. Dopo queste due gare, dal 6 gennaio in poi ci saranno 4-5 scontri diretti, poi la Coppa Italia e la Champions. Dobbiamo recuperare tutti e affrontare la seconda parte di stagione nel migliore dei modi. In questo momento facciamo un po' di fatica in fase realizzativa, stiamo lavorando per cercare di migliorare queste situazioni ma dobbiamo farlo con estrema serenità. Siamo in ritardo in classifica e lontani dalla vetta, ma abbiamo ancora 21 gare per sistemarla”.