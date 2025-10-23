Allegri: “Modric diverso dagli altri. De Winter dal 1’? Potrebbe”

Il segreto, che poi non è tanto segreto, di questo Milan è sicuramente l'aggiustamento della fase difensiva e del reparto difensivo, che negli anni passati ha subito fin troppi gol e l'immenso ed eterno Luka Modric che, nonostante i suoi 40 anni, ha le chiavi del centrocampo rossonero e guida la squadra in maniera esemplare. Durante la conferenza stampa pre Milan-Pisa, match valido per l'ottava giornata di Serie A, alle domande su questi due temi e sulla possibilità di vedere in campo domani Koni De Winter, subentrato nel recupero di Milan-Fiorentina, il nostro allenatore Massimiliano Allegri ha risposto così:

Modric è la tua lunga mano in campo? "Sbaglia poco perché è un campione straordinario. Ha una velocità diversa dagli altri nel passaggio, nella visione di gioco e in quel ruolo lì si trova molto a suo agio. E si diverte anche molto"

De Winter avrà una chance dall'inizio? Pavlovic che margini ha? "De Winter potrebbe giocare titolare visto che martedì siamo di nuovo in campo, devo ancora valutare tutti. Pavlovic dobbiamo immaginarcelo tra quattro anni, ora deve lavorare per migliorare sul posizionamento e sui tempi di gioco"