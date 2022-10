Allegri: "Per evitare situazioni in campo aperto dovremo essere bravi a non concedere ripartenze e spazi a Leao"

MilanNews.it

Pensa a una soluzione particolare per domani? Così Massimiliano Allegri ha risposto in conferenza stampa: "Per evitare situazioni in campo aperto dovremo essere bravi a non concedere ripartenze e spazi a Leao. Poi il Milan ha anche altri giocatori oltre Leao, ma hanno anche Giroud, De Ketelaere e altri giocatori molto tecnici. Serve una partita bella sotto tutti i punti di vista, tecnica, personalità, con forza mentale nello stare in campo. A Milano le partite non finiscono mai".