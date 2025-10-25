Allegri: "Presuntuosi no, ma dopo l'1-0 è sembrata più facile del previsto, e le partite non sono mai facili"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Pisa. Ecco le dichiarazioni riportate da MilanNews.it: "Analizzando gli ultimi 5 minuti, avevamo la possibilitè di portare a casa la partita, ma non dovevi rischiare di perdela, come stava per succedere con l'attaccante su Pavlovic. Eravamo lunghi, queste palle alte, abbiamo fatto una partita di rincorse. Bisognava chiuderla prima. È un imprevisto che è capitato. Ci può fare solamente che è bene. Con la Cremonese avevamo perso, magari quello di oggi alla fine dell'anno è un punto guadagnato".

Presuntuosi?

"Presuntuosa no. Dopo l'1-0 la partita è sembrata più facile del previsto, e le partite non sono mai facili. Bisognava stare un po' più ordinati. Noi siamo una squadra forte, abbiamo ottimi giocatori. Quindi, se hai la serenità del forte, devi sapere che poi alla fine il gol lo trovi. Deve regnare l'equilibrio".