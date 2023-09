Allegri risponde a Pioli: "Non è matematico che chi non gioca le coppe è favorito per lo Scudetto"

Nella giornata di ieri Stefano Pioli si è espresso così sulla corsa Scudetto: "La Juventus sarà la favorita per lo scudetto. Non giocare le coppe dà punti in più". Arriva oggi la replica di Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, nella conferenza stampa di presentazione del match contro l'Atalanta:

"È poco importante guardare la classifica anche se rimanere nelle prime quattro fa crescere in autostima. La squadra sta crescendo anche fisicamente, Rabiot, Weah stanno cambiando a livello di motore. Parlare di Juve favorita non serve a niente. Non è una equazione matematica che chi non gioca le coppe è favorito per vincere lo Scudetto, lo dimostrano le ultime annate".