Allegri: “Siamo un grande gruppo. Dobbiamo alzare l’attenzione nei finali di gara”

Nella conferenza stampa precedente alla partita di domani sera contro il Pisa di Alberto Gilardino, Allegri ha parlato così delle cose che la squadra deve migliorare e di come ha fatto ad entrare così velocemente in sintonia con il gruppo squadra.

Come ha fatto a entrare subito nella testa dei giocatori? "Nulla di particolare, siamo un grande gruppo che lavora bene e che con entusiasmo e consapevolezza può raggiungere grandi obiettivi, ci sono uomini responsabili e giocatori meno esperti che stanno crescendo grazie a gente come Rabiot, Modric, Maignan e Tomori. Loro fanno da traino, abbiamo tutti lo stesso obiettivo che è riportare il Milan in Champions, il suo habitat naturale"

In cosa può migliorare questa squadra? "In alcune situazioni bisogna alzare la soglia dell'attenzione, penso all'ultima azione contro la Juve in cui un cross di Kostic ci ha visti posizionati male in area. Non si possono pregiudicare ottime partite per alcune distrazioni. Quando c'è stanchezza, non bisogna farsi trovare impreparati"