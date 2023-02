Allegri snobba il Milan per la corsa Champions: "L'Inter non avrà problemi... Le altre 4 sullo stesso piano"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi vede favorito per i posti in Champions e come ha visto la Lazio oggi? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che al termine della gara vinta 1-0 contro la Lazio ha risposto così:

“Lì è 1-x-2. Credo l'Inter non abbia problemi a rimanere lì, Milan, Roma, Lazio e Atalanta hanno il 25% di probabilità tutte. La Lazio gioca bene, se li scateni in velocità sono difficili da affrontare. Siamo stati bravi a non concedere campo, a non scatenarli, loro entrano dentro con grande tecnica”.