Allegri tiene alta l'attenzione: "Ogni pallone non determina la partita ma un'intera stagione"

Nella conferenza stampa pre-partita di Milan-Fiorentina, Massimiliano Allegri ha commento a seguito di una domanda, le parole di Stefano Pioli in merito ai numeri difensivi di queste prime giornate. Questa la risposta del nostro allenatore:

Pioli dice che il Milan ha subito più di quello che dicono i numeri. È andata esattamente così? "Abbiamo sicuramente subito in casa col Napoli perché eravamo in inferiorità numerica, poi nelle altre partite ci sono stati dei momenti in cui abbiamo lasciato qualcosa, ad esempio a Torino abbiamo rischiato di compromettere la partita al 93', ma è normale che se tutti giocassero alla perfezione le partite finirebbero 0-0. Si sbloccano perché ci sono degli errori. La cosa, però, è che dobbiamo continuare sapendo che ogni pallone non è quello decisivo per vincere la partita, ma è quello decisivo per raggiungere un obiettivo che è una cosa diversa. Non possiamo pensare che un pallone sbagliato ci fa perdere la partita, ma ci fa entrare o uscire dalla Champions"