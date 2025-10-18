Crespo: "Ancelotti come un padre. Da piccolo avevo il poster di Van Basten"

vedi letture

Hernan Crespo, ex calciatore, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha affrontato vari temi. Sui modelli da allenatore ha citato Carlo Ancelotti, descrivendolo così: "Carlo per me è stato come un padre, avevo 21 anni e ho imparato tutto da lui".

Poi un aneddoto sul Milan: "Avevo in camera il poster di van Basten, ogni tanto trasmettevano in televisione le immagini del grande Milan di Arrigo Sacchi e io restavo incantato dai gesti dell'olandese. Cercavo di imitarlo, durante gli allenamenti, ma come si fa a imitare un fenomeno così?"