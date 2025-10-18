Infortunio Pulisic, Ravezzani punge la nazionale americana: "Con Pochettino non puoi ragionare, una cosa incomprensibile"
Fabio Ravezzani, noto giornalista e opinionista sportivo ha commentato così le ultime vicende in casa Milan durante la diretta di QSVS Web. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:
Infortunio Pulisic, le critiche di Ravezzani
Il problema sono le federazioni con cui hai a che fare perchè tu con la Francia non puoi ragionare e con Pochettino non puoi ragionare. Un conto è avere un allenatore o una federazione comprensiva, ma quella degli USA è stata una cosa incomprensibile. Però non riesco a criticare un giocatore che accetta la nazionale".
Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:
SABATO 18 OTTOBRE
ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter
DOMENICA 19 OTTOBRE
ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ore 20.45, Cremonese-Udinese
