Infortunio Pulisic, Ravezzani punge la nazionale americana: "Con Pochettino non puoi ragionare, una cosa incomprensibile"

© foto di Imago/Image Sport
Oggi alle 00:50
di Niccolò Crespi

Fabio Ravezzani, noto giornalista e opinionista sportivo ha commentato così le ultime vicende in casa Milan durante la diretta di QSVS Web. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Infortunio Pulisic, le critiche di Ravezzani

 Il problema sono le federazioni con cui hai a che fare perchè tu con la Francia non puoi ragionare e con Pochettino non puoi ragionare. Un conto è avere un allenatore o una federazione comprensiva, ma quella degli USA è stata una cosa incomprensibile. Però non riesco a criticare un giocatore che accetta la nazionale". 

