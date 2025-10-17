Leao è a digiuno a San Siro in A: 17 mesi dopo una nuova storia contro l'ex Pioli?
Terminata la sosta Nazionali, il campionato è pronto a tornare con la settima giornata. Domenica sera il Milan ospiterà a San Siro la Fiorentina per un ritorno romantico, quello di Stefano Pioli, che all'ombra del Duomo, sponda rossonera, ha lasciato ricordi indelebili.
L'obiettivo dei rossoneri di Massimiliano Allegri è molto chiaro: annullare sul nascere quelle insidie derivanti dalla prima gara subito dopo una sosta. Il tecnico livornese si affiderà in avanti a Rafael Leao. Se in queste due settimane di argomenti calcistici, esclusivamente di campo, ce ne sono stati pochi, ciò non si può dire delle ennesime discussioni sul rendimento del portoghese, finito nuovamente sotto la lente d'ingrandimento per le sue ultime prestazioni altalenanti.
Leao, in Serie A, in casa, non segna da circa 17 mesi. Tutto apparecchiato per uno strano scherzo del destino contro il suo ex allenatore? Chissà. La cosa certa è che al portoghese serve un reale cambio di marcia e non illusorio, perché il tempo scorre e Leao deve ancora dimostrare di essere insostituibile in questa squadra. Domenica, contro il suo ex allenatore, una nuova storia da raccontare per un nuovo capitolo con la maglia del Milan?
