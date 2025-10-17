MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane

Nella giornata odierna Christian Pulisic si è sottoposto a risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio sofferto in nazionale, nell'amichevole tra USA e Australia. Gli esami svolti oggi hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni. Ad oggi i tempi di recupero stimati, apprende la redazione di MilanNews.it, sono di circa 3 settimane.

Di seguito invece la condizione degli altri calciatori attualmente infortunati o con vari problemi fisici.

ADRIEN RABIOT

Rabiot è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni. Il centrocampista ha rimediato l'infortunio dopo una contusione al polpaccio e nonostante questo è rimasto con la Francia, andando anche in panchina contro l'Islanda. Adrien rischia un mese di stop. CLICCA QUI PER IL RETROSCENA

PERVIS ESTUPINAN

Estupiñán ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo. Potrebbe essere indisponibile per la partita di domenica contro la Fiorentina.

ALEXIS SAELEMAEKERS

Saelemaekers si è allenato individualmente sul campo, il recupero procede positivamente: da capire se oggi si allena o meno in gruppo. Il belga aveva rimediato una lesione al flessore durante Belgio-Macedonia del Nord.

CHRISTOPHER NKUNKU

Non si è allenato negli ultimi due giorni a causa di un pestone, da capire se oggi sarà o meno in gruppo.

