Loftus-Cheek verso una maglia da titolare? Da capire in quale ruolo...

La sosta per le nazionali non ha portato bene al Milan che ha perso per alcune partite due giocatori di fondamentale importante come Adrien Rabiot in mezzo al campo e Christian Pulisic in attacco: il francese ha riportato una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra, mentre l'americano è ai box per una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Con chi sostituirà Massimiliano Allegri questi due titolarissimi contro la Fiorentina?

IN QUALE RUOLO? - Uno che potrebbe trovare spazio domenica sera a San Siro è sicuramente Ruben Loftus-Cheek. Le chance di vederlo in campo dal primo minuto sono alte, ma è da capire in quale ruolo lo schiererà eventualmente il tecnico livornese: sarà lui il sostituto di Rabiot come mezzala oppure verrà schierato qualche metro più avanti alle spalle della prima punta come è già successo in questo inizio di stagione per esempio contro il Bologna?

ALLEGRI CI PENSA - Sono ore di riflessione per Max Allegri il quale rischia di non avere a disposizione nemmeno Christopher Nkunku per il pestone all'alluce subito in nazionale (al massimo può recuperare per la panchina). Dunque potrebbe essere schierabili solo due attaccanti, vale a dire Rafael Leao e Santiago Gimenez. Il tecnico livornese potrebbe optare di mettere dall'inizio solo uno dei due (il portoghese sembra favorito al momento), altrimenti non avrebbe giocatori offensivi da inserire a partita in corso in caso di necessità. Con il prescelto ci potrebbe essere a quel punto proprio Loftus-Cheek (se l'ex Chelsea giocherà in attacco, il sostituto di Rabiot in mezzo al campo sarà Samuele Ricci). Se invece Allegri decidesse di schierare dal 1' Leao e Gimenez, Ruben verrebbe schierato da mezzala, con l'ex Torino in panchina. L'inglese sta vivendo sicuramente un buon momento, anche dal punto di vista psicologico visto che durante questa sosta è tornato in campo con la maglia dell'Inghilterra dopo diversi anni. Loftus-Cheek, tra l'altro, non gioca titolare in Serie A da metà settembre contro il Bologna, match in cui è partito dall'inizio proprio nel ruolo di seconda punta. Sarà così anche contro la Fiorentina?