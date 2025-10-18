Abodi: “Sui nuovi stadi presupposti positivi. Meno parole, più canteri”

Come riporta Sky Sport, il Ministro per lo Sport e I Giovani Andrea Abodi, a seguito della quarta edizione SkyUp The Edit, ha parlato della situazione degli stadi in italia in vista degli Europei del 2032. Queste le sue parole

"Non sono preoccupato, siamo tutti concentrati per cercare di recuperare le mancanze, le disattenzioni e le superficialità degli ultimi decenni. Vedo presupposti positivi, la volontà dei club, la disponibilità delle amministrazioni comunali con, il commissario straordinario Massimo Sessa che deve cercare di dare una regia a un’operazione di sistema. Non sono operazioni distinte ma fanno parte di un grande progetto al quale il governo sta cercando di dare ogni possibile supporto. Abbiamo destinato 100 milioni di euro per un fondo che deve intervenire in tutti i progetti che riguarderanno il 2032, quindi si tratta soltanto di dare concretezza a queste parole e a questi fatti oggettivi che ci danno il senso della novità rispetto al passato. Meno parole, più cantieri".