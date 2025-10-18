Che ingrediente stellato è Leao? Risponde lo Chef Berton, tifosissimo del Milan
Ospite eccezionale della puntata del venerdì di Tutti Convocati, programma in onda su Radio 24, è stato lo Chef stellato Andrea Berton, noto tifoso del Milan. Inevitabile, dunque, per il celebre cuoco non parlare della sua passione per i colori rossoneri, commentando anche quella che è l'attualità legata all'universo del Diavolo. Di seguito una sua dichiarazione specifica su Leao.
Lo Chef Berton ha risposto così alla domanda "C'è un ingrediente a cui possiamo paragonare Leao? Quello che ti fa fare il piatto stellato?: "Il tartufo? No... Leao è un ingrediente come il riso, si presta a tante preparazioni e se lo gestisci bene, lo guidi e lo mantechi bene, ti da grandi soddisfazioni. E Leao secondo me ha queste caratteristiche qua: se messo nella posizione giusta, se stimolato e cotto giusto come il riso, può fare tante gol così come i risotti possono darti grandi soddisfazioni"
Se #Leao fosse un ingrediente, che ingrediente sarebbe? Lo abbiamo chiesto oggi allo chef cuore rossonero #AndreaBerton ospite nello studio di @Radio24_news e @iPraticoPOS a @HostMilano. Siete d'accordo con lui? 😋— Tutti Convocati (@tutticonvocati) October 17, 2025
Ascolta il #podcast al link: https://t.co/TfyWnxQv5P pic.twitter.com/rPaCWTvYmG
