Che ingrediente stellato è Leao? Risponde lo Chef Berton, tifosissimo del Milan

Ospite eccezionale della puntata del venerdì di Tutti Convocati, programma in onda su Radio 24, è stato lo Chef stellato Andrea Berton, noto tifoso del Milan. Inevitabile, dunque, per il celebre cuoco non parlare della sua passione per i colori rossoneri, commentando anche quella che è l'attualità legata all'universo del Diavolo. Di seguito una sua dichiarazione specifica su Leao.

Lo Chef Berton ha risposto così alla domanda "C'è un ingrediente a cui possiamo paragonare Leao? Quello che ti fa fare il piatto stellato?: "Il tartufo? No... Leao è un ingrediente come il riso, si presta a tante preparazioni e se lo gestisci bene, lo guidi e lo mantechi bene, ti da grandi soddisfazioni. E Leao secondo me ha queste caratteristiche qua: se messo nella posizione giusta, se stimolato e cotto giusto come il riso, può fare tante gol così come i risotti possono darti grandi soddisfazioni"