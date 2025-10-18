Verso Milan-Fiorentina, il dato: rossoneri sempre vittoriosi dopo essere andati in vantaggio

Il Milan di Max Allegri torna finalmente in campo, e lo fa dopo una sosta per le nazionali negativa dal punto di vista degli infortunati. Out Rabiot e Pulisic, i rossoneri dovranno fare di necessità virtù domenica sera a San Siro contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli, in crisi di risultati in campionati. Queste alcune statistiche verso la sfida del Meazza, in programma alle 20.45:

Numeri e curiosità pre partita

La Fiorentina ha già perso otto punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A, solo due in meno rispetto a tutti quelli lasciati per strada dopo essere andata avanti nel punteggio nell’intero campionato scorso (10) e primato negativo in questo torneo. Il Milan, invece, ha sempre vinto dopo essere andato in vantaggio nella stagione in corso (quattro volte in campionato e due in Coppa Italia).

Rafael Leão ha già segnato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A - meno solo dei cinque realizzati contro Lecce e Cagliari - incluso il suo primo in assoluto nel torneo il 29 settembre 2019. Il portoghese non ha trovato la via del gol nelle sue prime due presenze stagionali in campionato e solo una volta è rimasto a secco in ciascuna delle prime tre dal suo arrivo al Milan, nel 2019/20 (la sua stagione d’esordio del torneo).