M. Orlando: "Il Milan arriva in grande condizioni ma con il problema delle assenze"

Manca sempre meno a Milan-Fiorentina, gara della settiman giornata del campionato di Serie A Enilive, che torna questo fine settimana, che chiuderà il programma della domenica. Si tratta anche del primo ritorno a San Siro dell'ex tecnico milanista Stefano Pioli da avversario, alla guida di una Viola che è ancora alla ricerca delle prima vittoria stagionale in campionato. A parlare della sfida tra rossoneri e viola ci ha pensato Massimo Orlando, intervenuto su TMW Radio a Maracanà.

Le dichiarazioni dell'ex calciatore Massimo Orlando su cosa si aspetta da Milan-Fiorentina: "Il Milan arriva in grandi condizioni ma con il problema delle assenza di Rabiot e Pulisic. II problema vero è sostituire Rabiot. La Fiorentina è impaurita, messa male, i giocatori hanno paura anche a fare la giornata. Sono piazze dove si vive tanto di calcio e quando le cose non vanno bene, comincia a essere un problema. Avrà Milan, Bologna e Inter, se non fa almeno tre punti rischia".