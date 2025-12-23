Leao torna ad allenarsi a Milanello: il programma di Natale

Nella giornata di ieri il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello: la squadra rossonera si è ritrovata presso il centro sportivo di Carnago per iniziare a preparare la partita di domenica alle 12.30 a San Siro contro l'Hellas Verona. I giocatori milanisti erano reduci dalla trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, al termine della quale Massimiliano Allegri ha concesso un weekend di riposo ai suoi. Ieri invece la ripartenza con un allenamento pomeridiano.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it arrivano buone notizie dai campi di Milanello: sono stati recuperati in gruppo sia Rafael Leao che Cheveyo Balentien. Entrambi i calciatori dunque saranno a disposizione del tecnico Allegri per la gara contro il Verona. Ha svolto invece lavoro personalizzato Matteo Gabbia, il quale sta ancora smaltendo il problema al ginocchio rimediato nell'ultima gara giocata in campionato contro il Sassuolo. Il Milan sarà in campo anche oggi e mercoledì, vigilia di Natale. Pausa il giorno di festa e poi ripresa degli allenamenti il 26 pomeriggio e il 27, giorno prima della partita.