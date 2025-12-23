Serie A, la classifica aggiornata: il Milan resta secondo con una partita in meno

Serie A, la classifica aggiornata: il Milan resta secondo con una partita in meno
News
di Niccolò Crespi

Questa la classifica di Serie A al termine del sedicesimo turno e con quattro partite da recuperare a gennaio.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Atalanta 22*
Sassuolo 21*
Udinese 21*
Cremonese 21*
Torino 20*
Lecce 16
Cagliari 15*
Genoa 14*
Parma 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 9*
* una gara in più