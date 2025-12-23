VIDEO MN - L'arrivo di Fullkrug alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan

Oggi alle 08:59News
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato, Francesco Finulli

>Giornata di visite mediche per Niclas Fullkrug che è sbarcato ieri sera a Milano: il futuro attaccante rossonero, che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, è arrivato pochi istanti fa alla clinica La Madonnina per sostenere i test medici di rito prima di firmare nel pomeriggio il suo nuovo contratto con il Diavolo. 