Di Francesco: "Della maturità di Camarda ne ho parlato un mese e mezzo fa"

Francesco Camarda oggi torna in campo con il Lecce, alle ore 15 contro il Sassuolo. Così ne ha parlato Eusebio Di Francesco in conferenza stampa alla vigilia: "lo della sua maturità mi sembra di averne parlato un mese e mezzo fa. Adesso è troppo facile dirlo. Devo dire che invece lui, più che maturità, in questo caso mi auguro che mantenga un po' di spensieratezza. Vado un po' controcorrente. Lui deve essere spigliato come quando entra, come quando ha giocato all'inizio, che si mette a disposizione della squadra e viva al meglio questo suo momento felice, cercando di fare quello che gli riesce, non soffermandosi sull'errore, sia suo che dei propri compagni. Questa è l'unica cosa che non deve fare".

Continua Di Francesco su Camarda: "Per il resto, che si goda il momento, che continui anche a fare gol con noi quando ne avrà la possibilità, sia che giochi dall'inizio che da subentrato. Oggi devo dire che nella mia squadra, se c'è un ballottaggio sempre prima delle partite, in questo momento sono lui e Stulic, e sono contento di questo sano ballottaggio tra i due, perché tutti e due in allenamento spingono per poter dimostrare di voler giocare dall'inizio, e per me come allenatore è una cosa molto importante"