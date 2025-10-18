Pochettino e la gestione di Pulisic. Allegri: "Da allenatore di club ragiono in un modo, i CT in un altro"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa sulla gestione di Pulisic con gli USA da parte di Pochettino. Queste le sue parole:

Serve buon senso da parte dei CT? Pulisic aveva un fastidio ed è stato fatto giocare in un'amichevole... E senza di lui chi tira i rigori?

"Pulisic sicuramente no perché non c'è. Lo vedremo durante l'allenamento, bisogna migliorare la percentuale: gli ultimi 7 rigori il Milan ne ha sbagliati 5. Sulle soste è difficile... Io sono tecnico di un club e ragiono in un modo, il CT ragiona in un altro. Sono cose che succedono, bisogna trovare una buona soluzione. Ora possono riposare e li troveremo più freschi a novembre".