Allegri rifà il Milan e parte da una certezza: Rafael Leao

vedi letture

L'indigesta sosta per le Nazionali ha costretto Massimiliano Allegri a rifare completamente il suo Milan. Con Estupinan, Rabiot, Pulisic e (forse) Saelemaekers fuori il tecnico toscano non può fare altro che mandare in campo una formazione atipica contro la Fiorentina, nuova per metà.

Tanti interpreti cambieranno, soprattutto in attacco, dove si tornerà finalmente a fare affidamento su Rafael Leao, tornato integro dalla sosta anche per via del rientro anticipato, e concordato, tra Milan e Portogallo. Il numero 10 ha dunque una settimana bella intesa di allenamenti sulle gambe, e chissà che contro l'allenatore che l'ha coccolato e fatto crescere non possa finalmente iniziare a trascinare la propria squadra, cosa che fino a questo momento non è praticamente successa.

511 giorni

L'atteggiamento. Le intenzioni di Rafael Leao si capiranno subito dall'atteggiamento con il quale scenderà in campo domani sera contro la Fiorentina, quello che sia contro il Napoli che contro la Juventus è un po' mancato. Il portoghese deve cominciare a riscattare una stagione, oltre che sfatare il tabù San Siro, dove non segna in campionato da addirittura 511 giorni. Tanti, troppi per un giocatore come lui.

Gli altri cambi di formazione

Come anticipato, però, Leao non dovrebbe essere l'unica novità di formazione. L'altra riguarderebbe il suo partner d'attacco, che non sarà con ogni probabilità Santiago Gimenez, tornato comunque integro dal Messico. Il Bebote si è già allenato con la squadra, ed anche con una certa intensità, ma al fianco del portoghese dovrebbe essere schierato Loftus-Cheek. Novità anche sulle fasce, con Bartesaghi e Athekame che dovrebbero sostituire gli acciaccati Estupinan e Saelemaekers. A concludere Ricci al posto di Rabiot per un Milan che spera quanto meno di avere a disposizione Nkunku in panchina (reduce da un pestone al piede) per avere quell'arma in più da giocarsi a partita in corso.