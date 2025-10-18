L'unica nota positiva di questa sosta. Il CorSport: "Saelemaekers, il recupero record"

Prima la paura, poi l'apprensione, ed infine il sospiro di sollievo. Tra i vari infortunati l'unica nota positiva è alla fine Alexis Saelemaekers, che paradossalmente doveva essere quello messo peggio tra Estupinan, Rabiot e Pulisic. Ma alla fine il belga è riuscito a recuperare dal proprio infortunio, e quindi non sarebbe una sorpresa vederlo quanto meno a disposizione domani sera contro la Fiorentina.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Saelemaekers, il recupero record". Vederlo titolare contro la Viola, allo stesso tempo, non è neanche da escludere, ma molto dipenderà dall'allenamento di oggi e dalle risposte (già positive) che il belga darà a Max Allegri, che però potrebbe decidere comunque di non rischiarlo, quanto meno dal 1', per evitare possibili ricadute.