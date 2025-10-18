Max rifà il Milan. La Gazzetta: "Leao è la certezza. In avanti con lui Loftus o Gimenez"

Questa sosta per le Nazionali costringe Max Allegri e rifare il Milan, anche perché alcuni dei giocatori più importanti, Rabiot e Pulisic su tutti, sono tornati acciaccati da queste due settimane con le rispettive selezioni. Un imprevisto importante e difficile da gestire in un momento delicato della stagione, dove si comincia (finalmente) a fare sul serio.

In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina scritto di quelle che potrebbero essere le soluzioni sulle quali farà affidamento Allegri per la partita contro la Fiorentina, soprattutto lì davanti, titolando "Leao è la certezza. In avanti con lui Loftus o Gimenez", con l'inglese favorito rispetto al messicano, reduce da una sosta bella intensa ma per fortuna senza imprevisti.