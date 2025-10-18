Milan senza pace. Il CorSera: "Anche Nkunku è out"
All'indomani di una partita comunque importante come quella contro la Fiorentina il Milan di Max Allegri non riesce a trovare pace. Salgono infatti a 5 il numero degli infortunati, se vogliamo continuare a tenere in lista anche Saelemaekers, che ufficiosamente dovrebbe però essere recuperato per la sfida di San Siro.
Dopo Estupinan, il belga per l'appunto, Pulisic e Rabiot, "Anche Nkunku è out", come riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere della Sera. Il francese ha riportato un pestone al piede nel corso di uno degli ultimi allenamenti con la Nazionale che non gli permetterebbe di essere al 100%. Qualora riuscisse a stringere i denti contro la Fiorentina andrà per lo meno in panchina, motivo per il quale è a priori scaratata la possibilità di vederlo domani titolare.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan