Dallo scudetto al lungo addio al Milan. Il QS: "Amarcord Pioli"MilanNews.it
Oggi alle 09:24Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Quella di domani non sarà una partita come le altre, né per i tifosi del Milan né tanto meno per Stefano Pioli, che dopo la breve esperienza in Arabia Saudita alla guida dell'Al-Nassr tornerà in un San Siro che si colorerà nuovamente di rossonero da avversario, da allenatore della Fiorentina

In merito a questo romantico ritorno, Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "Dallo scudetto al lungo addio. Amarcord Pioli", in una serata dove al netto di tutto l'ex Milan vorrà sicuramente vincere non solo per ritrovare la vittoria alla guida della Fiorentina, ma anche per festeggiare nel migliore dei modi le 500 panchine in Serie A