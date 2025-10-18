Rabiot e Pulisic out. Tuttosport: "Allegri e il Milan da rifare"

Questa sosta per le Nazionali consegna a Max Allegri l'arduo compito di dover completamente ridisegnare il proprio Milan. Senza giocatori importanti e determinanti come Adrien Rabiot e Christian Pulisic, il tecnico toscano dovrà fare affidamento su alternative che per certi versi sarebbero di lusso, come ad esempio Samuele Ricci.

In merito al delicato momento infortuni che sta attraversando la formazione rossonera, Tuttosport ha questa mattina titolato "Allegri e il Milan da rifare", visto che contro la Fiorentina ci saranno diversi cambi di formazione. Su tutti la conferma di Bartesaghi sulla sinistra al posto di Estupinan, il possibile esordio dal 1' di Athekame e Leao titolare al posto di Pulisic nei due davanti con Loftus-Cheek alle sue spalle.